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Решите уравнение (-0,01x-4,9)*54,2=0
Математика
Решите уравнение (-0,01x-4,9)*54,2=0
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Гость:
0,01x = -4,9 x = - 490
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