Винительный падеж по-корейски
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Винительный падеж по-корейски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
대격 - именно слово "винительный падеж" так и будет по корейски
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