Укажите, в каком выражении правильно названо недостающее число делитель :3=2 , слаг??емое +2=576, 21÷частое =3,49 ÷множитель =7
Математика
Укажите, в каком выражении правильно названо недостающее число делитель :3=2 , слаг??емое +2=576, 21÷частое =3,49 ÷множитель =7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно слагаемое +2=576
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