За два дні літак пролетів 3360 км. Першого дня він летів 4 год, а другого - 3 год. Скільки кілометрів пролетів літак першого дня?
Математика
За два дні літак пролетів 3360 км. Першого дня він летів 4 год, а другого - 3 год. Скільки кілометрів пролетів літак першого дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+3=7(год) -летів літак всього 2)3360:7=480(км) пролетів за 1годину 3)480х7=1920(км) пролетів 1 дня Відповідь: 1920км
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