За два дні літак пролетів 3360 км. Першого дня він летів 4 год, а другого - 3 год. Скільки кілометрів пролетів літак першого дня?

Математика

За два дні літак пролетів 3360 км. Першого дня він летів 4 год, а другого - 3 год. Скільки кілометрів пролетів літак першого дня?

Автор: Гость