Увеличьте фото и решите пожалуйста 14505. плис.........

Математика
Увеличьте фото и решите пожалуйста 14505. плис.........
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,4х+5,7х+6,6х-4,7х=3,4х+6,6х+5,7х-4,7х=10х+1х=11х   при х=3,6 получим 11×3,6=39,6 при х=0,8 получим 11×0,8=8,8 -------------------------------------- 3,8м-(2,8м+0,7м)=(3,8м-2,8м)+0,7м=1м+0,7м=1,7м при м=2,4 получим 1,7×2,4=4,08 при м=8,57 получим 1,7×8,57=14,569 ---------------------------------------- 16,75у-(4,75у+10,8)=(16,75у-4,75у)+10,8=12,75у+10,8 при у=0,9 получим 12,75×0,9+10,8=22,275 при у=3,01 получим 12,75×3,01+10,8=49,1775
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста решите, кто может. Я в 10 классе если что.
Ответить
Математика
За два дні літак пролетів 3360 км. Першого дня він летів 4 год, а другого - 3 год. Скільки кілометрів пролетів літак першого дня?
Ответить
Химия
Скажите наиболее активно с водой при комнатной температуре реагирует калий, натр??й, кальций или магний
Ответить
Английский язык
Fill in the correct preposition and translate the sentences. a)up b)on c)along d)over e)down f)off 1. They don′t get …… with each other. 2. T...
Ответить
Литература
План 3 части легенды разноцветная бабочка
Ответить