Увеличьте фото и решите пожалуйста 14505. плис.........

Гость: Гость:

3,4х+5,7х+6,6х-4,7х=3,4х+6,6х+5,7х-4,7х=10х+1х=11х при х=3,6 получим 11×3,6=39,6 при х=0,8 получим 11×0,8=8,8 -------------------------------------- 3,8м-(2,8м+0,7м)=(3,8м-2,8м)+0,7м=1м+0,7м=1,7м при м=2,4 получим 1,7×2,4=4,08 при м=8,57 получим 1,7×8,57=14,569 ---------------------------------------- 16,75у-(4,75у+10,8)=(16,75у-4,75у)+10,8=12,75у+10,8 при у=0,9 получим 12,75×0,9+10,8=22,275 при у=3,01 получим 12,75×3,01+10,8=49,1775