План к рассказу стрижонок
Литература
План к рассказу стрижонок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рождение 2)урок матери 3)нападение сокола 4)помощь стрижей 5)скрип летает 6)маленькая норка 7)мальчики 8)прощание
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