Найти значение выражения -25x=25

Алгебра
Найти значение выражения -25x=25
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Гость:
Ответ:Х=-1. -25:25 и получается -1
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