1) X-1//2=3//4X 2) 1 4//5Y=Y+4 3) 3//4Y-2//3=7//12Y решите уравнение все 3
Математика
1) X-1//2=3//4X 2) 1 4//5Y=Y+4 3) 3//4Y-2//3=7//12Y решите уравнение все 3
Ответ(ы):
Гость:
1)х-3//4х=1//2 1//2х=1//2 х=1 2)1 4//5у-у=4 4//5у=4 у= 4 // 4//5 у=5 3) 3//4у-7//12у=2//3 9//12у-7//12у=2//3 2//12у=2//3 12у=(2*3)//2 12у=3 у=3//12 у=1//4
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