1)X^2-6X+8=0 2)X^2+2X-8=0 3)X^2-2X-8=0 4)X^2+6X+8=0
Алгебра
1)X^2-6X+8=0 2)X^2+2X-8=0 3)X^2-2X-8=0 4)X^2+6X+8=0
Ответ(ы):
Гость:
1) D=(-6)^2-4×1×8=36-32=4 X1=6+2/2=4 X2=6-2/2=2 2) D=2^2-4×1×(-8)=4+32=36 X1= -2+6/2=2 X2= -2-6/2=-4 3) D= (-2)^2-4×1×(-8)=4+32=36 X1= 2+6/2=4 X2= 2-6/2= -2 4) D= 6^2-4×1×8= 36-32 = 4 X1= -6+2/2=-2 X2 = -6-2/2=-4
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