Почтальон опустил 12 писем поровну в 6 ящиков. сколько писем в каждом ящике (схему п??жалуйста)

Математика

Почтальон опустил 12 писем поровну в 6 ящиков. сколько писем в каждом ящике (схему п??жалуйста)

Автор: Гость