Почтальон опустил 12 писем поровну в 6 ящиков. сколько писем в каждом ящике (схему п??жалуйста)

Математика
Почтальон опустил 12 писем поровну в 6 ящиков. сколько писем в каждом ящике (схему п??жалуйста)
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Автор: Гость
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Гость:
12:6=2 ответ в каждом ящике 2 письма
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