. 1)X+3 4 ___ = _ 12 3 2)3x+16=9-10x 3)3(1-x)+5(x+2)=1-4x 4)10x+3(72x)=12+2 5)0,6x+100=0,9x-31
Алгебра
. 1)X+3 4 ___ = _ 12 3 2)3x+16=9-10x 3)3(1-x)+5(x+2)=1-4x 4)10x+3(72x)=12+2 5)0,6x+100=0,9x-31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-? 2-)3х+16-9+10х=0 13х+7=0 х= -7/13 3-)3-3х+5х+10-1+4х=0 6х+12=0 х= -2 4-)10х+216х-12-2=0 226х-14=0 х= 14/226= 7/113 5-)0,6х+100-0,9х+31=0 -0.3х+131=0 х= -131/0.3
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