Используя пары числовых выражений Составь верные равенства 60 разделить на 4 , 48 ра??делить на 3 , 90 разделить на 6 , 84 разделить на 7, и 36 разделить на 3
Математика
Используя пары числовых выражений Составь верные равенства 60 разделить на 4 , 48 ра??делить на 3 , 90 разделить на 6 , 84 разделить на 7, и 36 разделить на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60\4=15 48\3=16 90\6=15 84\7=12 36\3=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите!!!!! 2 аминобутановая кислота 1.+NaOH 2.+H2SO4 3.+ пропанол 2 4.+ глицин Написа??ь реакции со всеми!
Алгебра
Русский язык
Составить словосочетание со словами растение коллектив морковь помидор картофель чувство картина воробей метро ромашка Кремль шоссе лестница сирень