Используя пары числовых выражений Составь верные равенства 60 разделить на 4 , 48 ра??делить на 3 , 90 разделить на 6 , 84 разделить на 7, и 36 разделить на 3

Математика

Используя пары числовых выражений Составь верные равенства 60 разделить на 4 , 48 ра??делить на 3 , 90 разделить на 6 , 84 разделить на 7, и 36 разделить на 3

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