Представь проценты в виде несократимой дроби. 35%=
Математика
Представь проценты в виде несократимой дроби. 35%=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35%=35/100=7/20=0,35
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