-3х+3≥-5-8х неравенство
Алгебра
-3х+3≥-5-8х неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+8х>-5-3 5х>-8 х>-1.6 [-1.6;+бесконечное)
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