Установити відповідність між виразом для розрахунку фізичної величини

Физика
Установити відповідність між виразом для розрахунку фізичної величини
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Я не поняла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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