1. В 5"А" классе учатся 25 учеников , из них 80% занимаются спортом . Сколько учеников занимаются спортом ? помогите решить !

Математика

1. В 5"А" классе учатся 25 учеников , из них 80% занимаются спортом . Сколько учеников занимаются спортом ? помогите решить !

Автор: Гость