1. В 5"А" классе учатся 25 учеников , из них 80% занимаются спортом . Сколько учеников занимаются спортом ? помогите решить !

Математика
1. В 5"А" классе учатся 25 учеников , из них 80% занимаются спортом . Сколько учеников занимаются спортом ? помогите решить !
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Гость:
25/100*80=20 учеников
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