Почему фольклорные произведения относятся к устным источникам

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Почему фольклорные произведения относятся к устным источникам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фольклорные произведения зародились еще в древности, люди рассказывали друг другу истории, придания, былины, так как в основном рассказчиками были простые люди то они не умели писать и всегда велся рассказ как бы передающийся тем кто его слушает, они рассказывали дальше и "молва" шла из "уст в уста" людей, поэтому то фольклорные произведения и относятся к устным историческим источникам
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