Почему фольклорные произведения относятся к устным источникам

Гость: Гость:

фольклорные произведения зародились еще в древности, люди рассказывали друг другу истории, придания, былины, так как в основном рассказчиками были простые люди то они не умели писать и всегда велся рассказ как бы передающийся тем кто его слушает, они рассказывали дальше и "молва" шла из "уст в уста" людей, поэтому то фольклорные произведения и относятся к устным историческим источникам