Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Помогите с заданием 44
Окружающий мир
Помогите с заданием 44
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земледелие-это огород,сад,сельское хозяйство,колхоз
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Окружающий мир
Сколько климатических зон в Африке,и как они называются?ОЧЕНЬ НУЖНО ЗАВТРА БУДЕТ "ОКРУЖ. МИР"
Ответить
Математика
Произведение цифр двузначного числа равно 20.Чему равна сумма его цифр?
Ответить
Английский язык
Whale с транскрипцией
Ответить
Математика
Решите уравнение 3/8×=- 7/11
Ответить
Русский язык
Напишите плиз сочинение на тему: правила дорожного движения. Не с интернета)
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск