Сколько климатических зон в Африке,и как они называются?ОЧЕНЬ НУЖНО ЗАВТРА БУДЕТ "ОКРУЖ. МИР"

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Читай давай) Африку почти посередине пересекает экватор, поэтому в ее северной и южной частях климатические пояса, за исключением экваториального, повторяются. Выделяются два субэкваториальных, два тропических и два субтропических пояса. Экваториальный пояс охватывает узкую прибрежную полосу вдоль Гвинейского залива и впадину Конго. В этом поясе на протяжении года преобладают теплые и влажные экваториальные воздушные массы, поэтому здесь один тип климата - экваториальный. Температура в течение года здесь высокая и достигает +26... 28 С. Суммарное годовое количество осадков составляет свыше 2000 мм, и распределяются они равномерно на протяжении года. Субэкваториальные климатические пояса с характерным для них субэкваториальным типом климата расположены по обе стороны от экваториального пояса, приблизительно до широты 15 – 20. Здесь в течение года наблюдается также высокая температура (+25...28 С) , но четко прослеживается чередование летнего влажного и зимнего сухого периодов. Это связано с изменением типов воздушных масс в зависимости от сезонов. Летом здесь господствует экваториальная влажная воздушная масса, зимой - сухая тропическая. Тропические пояса занимают самую большую площадь на материке. В течение года здесь господствует континентальная тропическая воздушная масса. Под ее влиянием в Сахаре, а также в Южной Африке формируется область тропического континентального (пустынного) типа климата. Сахара находится в зоне нисходящих движений воздуха и засушливых пассатов Северного полушария. Этим в основном обусловлено незначительное количество осадков и низкая относительная влажность воздуха. Небо здесь преимущественно безоблачное, но цвет его почти никогда не бывает прозрачно-голубым, поскольку в воздухе зависает мельчайшая пыль. Осадки крайне нерегулярны. Бывает, что на протяжении нескольких лет ни одна капля дождя не достигает поверхности земли. Высокая дневная и низкая ночная температура воздуха, равно как и значительная его сухость, а также пылевые бури отрицательно влияют на пребывание человека в пустыне. В юго-восточной части Африки формируется область тропического влажного типа климата с большим количеством осадков на протяжении всего года. Крайние север и юг Африки располагаются в субтропических климатических поясах. Средняя годовая температура здесь составляет около 20 С тепла, но она заметно колеблется по сезонам. В зависимости от количества осадков в субтропических поясах выделяются две климатические области. На севере и юго-западе Африки преобладает область средиземноморского типа климата (характерна для побережья Средиземного моря, отсюда и такое название) . Осадки в этой местности выпадают преимущественно зимой, лето, наоборот, сухое. (Вспомните, чем это объясняется. ) На юго-востоке материка господствует область субтропического влажного климата с равномерным увлажнением. Под влиянием пассатов осадки здесь в течение года распределяются более-менее равномерно. Климат по обе стороны экватора. В ежегодном цикле субэкваториальных поясов есть два дождевых периода. Местные жители называют их «длинными дождями» и «короткими дождями» . Они разделены двумя зимними сухими периодами. На север и юг от экватора сухие периоды удлиняются, осадки уменьшаются и становятся все менее регулярными. Ежегодное количество осадков, указанное на карте, фактически мало соответствует действительности, ведь место, которое согласно сообщениям получает 380 мм годовых осадков, может достичь этого показателя на протяжении нескольких лет.