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Решите уравнение 3/8×=- 7/11
Математика
Решите уравнение 3/8×=- 7/11
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Гость:
Х= -7/11:3/8 х=-1 23/33
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