Сочинение на тему:как я отдыхаю семьей(в городе)

Обществознание
Сочинение на тему:как я отдыхаю семьей(в городе)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я отдыхаю с семьей на природе.Мы очень любим ездить на природу отдыхать играть.Забывать обо всем просто радоватся.Когда мы едим отдыхать мы берем сам не обходимое-это палатки,еду.Мы приезжяем разжигаем костер что бы было тепло и палатки что бы спать.Мы сидим у костра разговариваем смеемся.Вот так я отдыхаю с семьей
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