Составьте рндложение по схеме
Русский язык
Составьте рндложение по схеме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он собирал ягоды: малину, землянику и клубнику, арбуз, ежевику, и чернику
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