Выпишите глаголы ,относящиеся к слову листья(лист).Являются ли переходным глаголы с суффиксом -ся (-сь)? Весь день под ярким и тёплым солнцем опадают , летят неторопливо, легко ложатся на землю осенние листья .Там (в дубравах...

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Выпишите глаголы ,относящиеся к слову листья(лист).Являются ли переходным глаголы с суффиксом -ся (-сь)? Весь день под ярким и тёплым солнцем опадают , летят неторопливо, легко ложатся на землю осенние листья .Там (в дубравах) день и ночь кружится жёлтый лист. Лист сухой валится .

Автор: Гость