Составь задачу по этому решению 23·4+10·5+70=212

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Туристы плыли на теплоходе 4 часа со скоростью 23 км/ч. Потом 5 часов они ехали на скутерах со скоростью 10км/ч, а оставшиеся 70 км шли пешком. Какой путь проделали туристы? 23*4+10*5+70=212(км)-путь туристов