Нужно ли ставить запятую или запятыми перед или после слова КАК БУДТО: Ресницы его как будто покрыты инеем

Русский язык

Нужно ли ставить запятую или запятыми перед или после слова КАК БУДТО: Ресницы его как будто покрыты инеем

Автор: Гость