Нужно ли ставить запятую или запятыми перед или после слова КАК БУДТО: Ресницы его как будто покрыты инеем
Русский язык
Нужно ли ставить запятую или запятыми перед или после слова КАК БУДТО: Ресницы его как будто покрыты инеем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это частица. В значении "будто, вроде" и т.п. связана со сказуемым, поэтому и не нужно.
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