Составить задачу о рациональном питании
Математика
Составить задачу о рациональном питании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша питается 6 раз в день. Это составляет 2/3 того сколько питается Коля. Кто употребляет пищу правильно а кто переедает?
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