1)мы идём по парку и напеваем детскую песенку в этом предложении есть однородные ??ополнения, определения, сказуемые, подлежащие 2)укажи нераспространённые предложения -наступило лето -вот и родители вернулись мы бережём л...

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1)мы идём по парку и напеваем детскую песенку в этом предложении есть однородные ??ополнения, определения, сказуемые, подлежащие 2)укажи нераспространённые предложения -наступило лето -вот и родители вернулись мы бережём лес идёт мелкий дождь

Автор: Гость