Найти среднюю скорость велосипедиста если он за 90мин проехал 43,5км
Математика
Найти среднюю скорость велосипедиста если он за 90мин проехал 43,5км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V-? t-90мин. S-43,5км. V=S:t V=90:43,5 V=2,06-средняя скорость велосипедиста.
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