Какое значение будут иметь переменные А и В после выполнения команд: а) a:=3; б) a:=3; b:=2; b:=2; c:=a; с:=a+b; a:=b; a:=c-a; b:=c; b:=c-b

Информатика

Какое значение будут иметь переменные А и В после выполнения команд: а) a:=3; б) a:=3; b:=2; b:=2; c:=a; с:=a+b; a:=b; a:=c-a; b:=c; b:=c-b

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