Какое значение будут иметь переменные А и В после выполнения команд: а) a:=3; б) a:=3; b:=2; b:=2; c:=a; с:=a+b; a:=b; a:=c-a; b:=c; b:=c-b

Информатика
Какое значение будут иметь переменные А и В после выполнения команд: а) a:=3; б) a:=3; b:=2; b:=2; c:=a; с:=a+b; a:=b; a:=c-a; b:=c; b:=c-b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) c:=a c=3 a:=b a=2 b:=c b=3 б) a:=3 b:=2 c:=3+2 = 5 a:=5-3 = 2 b:=5-2 = 3
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