Найдите значение линейной функции при данном значении аргумента: y=9x-7 при x=-2
Алгебра
Найдите значение линейной функции при данном значении аргумента: y=9x-7 при x=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=9х-7 при х=-2 у=9×(-2)-7 у=-18-7 у=-25
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