1){ x+3gt;0 2xlt;3 2){3xlt;2 3x+5lt;11 помогите
Математика
1){ x+3gt;0 2xlt;3 2){3xlt;2 3x+5lt;11 помогите
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