Мой химический элемент Тербий напишите для чего его используют

Химия
Мой химический элемент Тербий напишите для чего его используют
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Автор: Гость
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Гость:
Ой. Чет подзабыла. Блин. Загугли))
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