Загадку про лёд и ответ
Литература
Загадку про лёд и ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой речушка не течёт, ведь сковал её всю...(лёд)
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