Какого числа у ели опадают шишки?

Биология
Какого числа у ели опадают шишки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 сентября каждый год у ели опадают шишки.
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