У=х2+4х-2 построить график Пожалуйста, помогите.
Математика
У=х2+4х-2 построить график Пожалуйста, помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=6х-2 рисуешь таблицу х=1 у=4 х=0 у=-2 х =1.5 у=7 х любое число, подставляешь в уравнение находишь у и строишь график
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Что неизвестно в первом уравнении? Во втором? В третьем? х+7=16 16-у=7 е-7=9 Реши первы?? два уравнения. как уравнения связанны между собой? ...
Қазақ тiлi
Сәлеметсіз бе апай? маған сұлы ботқасын сүт қатқан бір кесе шай екі тілім нан бері??ізші№ тағы не аласың ? шайға тәтті тоқаштар мен самса бар аласы...