У=х2+4х-2 построить график Пожалуйста, помогите.

Математика
У=х2+4х-2 построить график Пожалуйста, помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=6х-2    рисуешь таблицу  х=1    у=4                                               х=0    у=-2                                               х =1.5   у=7        х любое число, подставляешь в уравнение находишь у и строишь график
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