Помогите срочно с 2 заданием пожалуйста заранее спасибо
Русский язык
Помогите срочно с 2 заданием пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2, но при чем тут земляника? может быть, они с остальными этимологически родственные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Что неизвестно в первом уравнении? Во втором? В третьем? х+7=16 16-у=7 е-7=9 Реши первы?? два уравнения. как уравнения связанны между собой? ...
Қазақ тiлi
Сәлеметсіз бе апай? маған сұлы ботқасын сүт қатқан бір кесе шай екі тілім нан бері??ізші№ тағы не аласың ? шайға тәтті тоқаштар мен самса бар аласы...
Русский язык