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Загадка про лёд + ответ
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Загадка про лёд + ответ
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Тонкий,толстый А не человек Упадёшь Провалишься на век
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