Таблица по истории "Этапы Английской Революции" 1640-1688г.

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Английская революция (1640—1688 гг.) имела огромное значение не только для страны, но и для Европы в целом. Оливер Кромвель, стоявший во главе партии индепендентов, возглавил буржуазную революцию. (Индепенденты — одно из течений пуританизма. Они были противниками любой общегосударственной религии, выступали за свободу религиозной совести и толкования Библии.) Подавляя противодействие сторонников монархии, в 1644—1645 гг. Кромвель уничтожил войска короля Карла I, которого впоследствии казнил по решению парламента. Кромвель лишил пресвитериан права заседать в парламенте, поскольку они поддерживали короля. В 1653 г. Кромвель становится единоличным диктатором. Англия процветает, расширяет торговые связи, укрепляет колониальное могущество. Итогом революции явился компромисс между аристократией и буржуазией, поскольку последняя еще не обладала достаточной силой, а первая увидела преимущества нового пути развития, все более занимаясь торговлей и производством. Английская буржуазная революция уничтожила абсолютизм, некоторые феодальные нормы, оставив, однако, крестьян в зависимости от феодалов, сохранив сословные различия, принцип наследственности в палате лордов. В целом революция расчистила путь к развитию промышленности, сельского хозяйства, что позволило Англии превратиться в сильную капиталистическую державу, а также способствовало общему европейскому развитию. Буржуазная революция не только сформировала новую социальную структуру в самой Англии, но и оказала идеологическое влияние на другие страны. Она йредставляла итог противоборства между опиравшимся на феодальную знать абсолютизмом, противником парламента, и торгово-промышленной буржуазией, а также новым дворянством, занимавшимся торгово-промышленной деятельностью. Основной ее силой являлось крестьянство, подавленное поборами и лишившееся земли, а также городские ремесленники, рабочие мануфактур. Победа над сторонниками короля, его казнь в 1649 г. имели следствием установление республики (1649—1653 гг.). Парламент, реализовавший в основном цели буржуазно-дворянских слоев, практически не изменил положение крестьян и ремесленников, продолживших борьбу. В результате была установлена диктатура Оливера Кромвеля, протекторат которого длился в течение почти 6 лет. После его смерти была учреждена республика. Впоследствии ее вновь сменила монархия.