звуковий аналіз слова морква, морж, мурашка
Українська мова
звуковий аналіз слова морква, морж, мурашка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(м о р к в а) 6б,6 зв, 2скл. морж-( м о р ж) 4б., 4зв,. 1скл. мурашка-( м у р а ш к а) 6 зв, 3 скл
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