Отношение соседей к Дубровскому и Троекурову кратко

Гость: Гость:

Во время экскурсии по псарне слуга Троекурова,сказал Дубровскому,что иные помещики живут хуже,чем слуги и собаки Троекурова.Это оскорбило Дубровского.Он уехал в деревню Кистеневку и не попрощался с Троекуровым.Троекуров решил наказать и отсудить неправдой дом у Дубровского