Отношение соседей к Дубровскому и Троекурову кратко
Литература
Отношение соседей к Дубровскому и Троекурову кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время экскурсии по псарне слуга Троекурова,сказал Дубровскому,что иные помещики живут хуже,чем слуги и собаки Троекурова.Это оскорбило Дубровского.Он уехал в деревню Кистеневку и не попрощался с Троекуровым.Троекуров решил наказать и отсудить неправдой дом у Дубровского
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