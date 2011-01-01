Какие политические взгляды проповедовал последний российский император? Что пов??ияло на формирование у него подобных взглядов?

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посетителей: 1125569 АЛЕКСАНДР II Версия для печати Отправить на e-mail среда, 23 марта 2011 Н. В. Матула, студентка 206 группы философского факультета МГУ имени М. В.Ломоносова Александр II жил в массовый (общественный) период, который имел место в истории с XIX по первую половину XX века. В этот период появляются политические движения, массовые политические партии и т.д. В России в это время наблюдается активная деятельность общественных движений (революционные народники, консерваторы, либералы, радикалы и т.д.). На формирование личности Александра II оказал большое влияние его наставник поэт В. А. Жуковский, который составил «План учения» цесаревича, который был нацелен на «образование для добродетели». Нравственные принципы, заложенные В. А. Жуковским, значительно повлияли на формирование личности будущего царя. В отличие от отца, Николая I, Александр II был достаточно хорошо подготовлен к управлению государством. В детстве он получил прекрасное воспитание и образование. Как и все российские императоры, Александр с юных лет приблизился к военной службе и в 26 лет стал «полным генералом». Путешествие по России и Европе способствовало расширению кругозора наследника. Привлекая цесаревича к решению государственных вопросов, Николай I ввёл его в Государственный совет и Комитет министров, поручал ему руководство деятельностью секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Таким образом, тридцатисемилетний император практически и психологически был хорошо подготовлен к тому, чтобы в качестве первого лица в государстве стать одним из инициаторов освобождения крестьян. Поэтому в историю он вошёл как «Царь-Освободитель». По словам умиравшего Николая I, Александр II «получил команду не в порядке». Исход Крымской войны был ясен — Россия шла к поражению. Общество, недовольное деспотическим и бюрократическим правлением Николая, искало причины провала его внешней политики. Усилились крестьянские волнения. Активизировали свою деятельность радикалы. Всё это не могло не заставить нового хозяина Зимнего дворца задуматься об изменении своей внутренней политики. Александр II представляет собой скорее демократический тип личности, хотя и не без примеси авторитарных черт. Ему была свойственна готовность к конструктивному сотрудничеству, хотя она и жила в его характере бок о бок со вспыльчивостью. Император был целеустремлённым, но для него цель не оправдывала средства; он вовсе не был сухим, безэмоциональным и безжалостным. Положительная роль Александра II заключалась в том, что он был готов взять на себя всю ответственность за последствия «Великих реформ» шестидесятых годов. Методы политической деятельности Александра II носили преимущественно мирный характер. Александра II можно охарактеризовать как лидера мирового масштаба. Проведённые им преобразования в целом имели прогрессивный характер, так как начали закладывать основу для эволюционного пути развития страны. Россия в определённой степени приблизилась к передовой на тот момент европейской социально-политической модели. Был сделан первый шаг в расширении роли общественности в жизни страны и превращения России в буржуазную монархию. Однако процесс модернизации России имел сопернический характер. Это было обусловлено прежде всего традиционной слабостью российской буржуазии, которой не хватало сил коренным образом переустроить общество. Деятельность революционных народников лишь активизировала консервативные силы, шокировала либералов и затормозила реформаторские устремления правительства. Поэтому инициаторами реформ были, в основном, высшие государственные чиновники, «либеральная бюрократия». Этим объясняется непоследовательность, незавершённость и ограниченность большинства реформ.