Дубков М. приобрел в магазине «Полюшко» колбасу местного колбасного цеха. Попробовав ее дома, он усомнился в ее качестве, о чем поделился со своим соседом по гаражу Перлиным. Какой бы совет дали Вы Дубкову М. ?

Право

Дубков М. приобрел в магазине «Полюшко» колбасу местного колбасного цеха. Попробовав ее дома, он усомнился в ее качестве, о чем поделился со своим соседом по гаражу Перлиным. Какой бы совет дали Вы Дубкову М. ?

Автор: Гость