Дубков М. приобрел в магазине «Полюшко» колбасу местного колбасного цеха. Попробовав ее дома, он усомнился в ее качестве, о чем поделился со своим соседом по гаражу Перлиным. Какой бы совет дали Вы Дубкову М. ?
Право
Дубков М. приобрел в магазине «Полюшко» колбасу местного колбасного цеха. Попробовав ее дома, он усомнился в ее качестве, о чем поделился со своим соседом по гаражу Перлиным. Какой бы совет дали Вы Дубкову М. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не покупать больше такую колбасу. Все остальные варианты по проведению экспертизы и обмену связанны с очень большим геморроем и потраченных трудов никогда не окупят
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