На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом ??ыпучим Одета, как ризой, она. Укажите, к какой части речи относится каждое слово из первых двух строк.

Русский язык
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом ??ыпучим Одета, как ризой, она. Укажите, к какой части речи относится каждое слово из первых двух строк.
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