На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом ??ыпучим Одета, как ризой, она. Укажите, к какой части речи относится каждое слово из первых двух строк.

Русский язык

На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом ??ыпучим Одета, как ризой, она. Укажите, к какой части речи относится каждое слово из первых двух строк.

Автор: Гость