Длина прямоугольного садового участка 86 метров а ширина 9 метров Найдите длину за??ора этого участка

Математика
Длина прямоугольного садового участка 86 метров а ширина 9 метров Найдите длину за??ора этого участка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(86+9)×2=190 метров длинна забора
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