Напишите доклад на тему "общение с родителями"

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Отношения родителей и детей должны быть не формальными Часто источником напряжения и проблем, которые портят отношения родителей и детей, является элементарный факт недостаточности этих отношений. То есть, родители, или не находят времени на отношения со своим ребёнком, детьми. Или не считают нужным эти отношения развивать и улучшать, сводя их к чисто формальным отношениям: Ты ребёнок, а я родитель, — и этим всё сказано и определено между нами. Между тем, совершенно очевидно: отсутствие внимания к ребёнку, к детям, со стороны родителей, априори подрывает отношения родителей и детей.