Шаңғымен серуенге шыққанда калай киіну керек
Қазақ тiлi
Шаңғымен серуенге шыққанда калай киіну керек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шаңғымен серуенгенде ыстық киіну керек
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