Шаңғымен серуенге шыққанда калай киіну керек

Қазақ тiлi
Шаңғымен серуенге шыққанда калай киіну керек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шаңғымен серуенгенде ыстық киіну керек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Таблица по истории "Этапы Английской Революции" 1640-1688г.
Ответить
Математика
Длина прямоугольного садового участка 86 метров а ширина 9 метров Найдите длину за??ора этого участка
Ответить
Українська мова
звуковий аналіз слова морква, морж, мурашка
Ответить
Русский язык
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет, качаясь, и снего?? сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей всё, что в пу...
Ответить
Химия
Как экспериментально доказать, что в состав барий гидроксида входят гидроксид-ио??ы? Составьте уравнения ступенчатой и полной электролитической дис...
Ответить