1) Что неизвестно в первом уравнении? Во втором? В третьем? х+7=16 16-у=7 е-7=9 Реши первы?? два уравнения. как уравнения связанны между собой? 2) Какое число будет решением третьего уравнения? Объясни свой выбор. 3) Реши ур...

Математика

1) Что неизвестно в первом уравнении? Во втором? В третьем? х+7=16 16-у=7 е-7=9 Реши первы?? два уравнения. как уравнения связанны между собой? 2) Какое число будет решением третьего уравнения? Объясни свой выбор. 3) Реши уравнения: а-4=7, е-8=6, а-6=9

Автор: Гость