1) Что неизвестно в первом уравнении? Во втором? В третьем? х+7=16 16-у=7 е-7=9 Реши первы?? два уравнения. как уравнения связанны между собой? 2) Какое число будет решением третьего уравнения? Объясни свой выбор. 3) Реши ур...
Математика
1) Что неизвестно в первом уравнении? Во втором? В третьем? х+7=16 16-у=7 е-7=9 Реши первы?? два уравнения. как уравнения связанны между собой? 2) Какое число будет решением третьего уравнения? Объясни свой выбор. 3) Реши уравнения: а-4=7, е-8=6, а-6=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+7=16 х=16-7 х=3 16-у=7 у=16+7 у=9 е-9=7 е=9+7 е=16
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