Літак пролетів 750 км за 1год 15 хв. З якою швидкістю рухався літак?
Физика
Літак пролетів 750 км за 1год 15 хв. З якою швидкістю рухався літак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час и 15 минут = 1,25 ч V=S/t=750/1,25=600 км/ч
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