Какому числу равен квадрат числа 57? 1)114 2)3249 3)3529 4)другой ответ
Математика
Какому числу равен квадрат числа 57? 1)114 2)3249 3)3529 4)другой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 3249 . Так как 57 в квадрате это 57 умножить на 57
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