1. Згачение выражения ( 2,4у - 2 * ( 7цел.1/8 + 4цел.7/8 )) * ( 12,56 + 1/8 ) = 0 если: а) у = 100 б) у = 10 в) у = 0,1 2. 1/4 прямого угла составляет от развёрнутого угла: а) 12,5% б) 10% в) 12% Люди прошу вас помогите!!!!...
Математика
1. Згачение выражения ( 2,4у - 2 * ( 7цел.1/8 + 4цел.7/8 )) * ( 12,56 + 1/8 ) = 0 если: а) у = 100 б) у = 10 в) у = 0,1 2. 1/4 прямого угла составляет от развёрнутого угла: а) 12,5% б) 10% в) 12% Люди прошу вас помогите!!!! Плиз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (2,4у-2*(7 1/8+4 7/8))*(12,56+1/8)=0 2,4у-2*12=0 2,4у-24= 0 2,4у=24 у=10 2. развернутый угол равен 180° прямой - 90° если 1/4 от 90°, от 180° - 1/8 1/8=0,125 0,125*100°=12,5%
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