1. Згачение выражения ( 2,4у - 2 * ( 7цел.1/8 + 4цел.7/8 )) * ( 12,56 + 1/8 ) = 0 если: а) у = 100 б) у = 10 в) у = 0,1 2. 1/4 прямого угла составляет от развёрнутого угла: а) 12,5% б) 10% в) 12% Люди прошу вас помогите!!!!...

Математика

1. Згачение выражения ( 2,4у - 2 * ( 7цел.1/8 + 4цел.7/8 )) * ( 12,56 + 1/8 ) = 0 если: а) у = 100 б) у = 10 в) у = 0,1 2. 1/4 прямого угла составляет от развёрнутого угла: а) 12,5% б) 10% в) 12% Люди прошу вас помогите!!!! Плиз!!!

Автор: Гость